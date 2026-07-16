Cellnex Telecom Aktie

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WKN DE: A2QHRA / ISIN: US15117X1054

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16.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cellnex Telecom veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cellnex Telecom wird voraussichtlich am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,017 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cellnex Telecom -0,050 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 13,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,16 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,038 USD je Aktie, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,79 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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