Erste Schätzungen: Cellnex Telecom zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cellnex Telecom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,093 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,090 EUR je Aktie erzielt worden waren.

Cellnex Telecom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 786,1 Millionen EUR abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 459,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,308 EUR aus, während im Fiskalvorjahr -0,273 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,57 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,61 Milliarden EUR.

