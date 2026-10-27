Cementos Argos Aktie
WKN DE: A1H86N / ISIN: US1512601063
|
27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cementos Argos gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cementos Argos wird voraussichtlich am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,307 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 29,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 442,1 Millionen USD gegenüber 341,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,861 USD, gegenüber 0,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,71 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cementos Argos S.A. (spons. ADRs)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Cementos Argos gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.08.26
|Ausblick: Cementos Argos zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.26
|Erste Schätzungen: Cementos Argos präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Cementos Argos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Cementos Argos legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cementos Argos S.A. (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Cementos Argos S.A. (spons. ADRs)
|15,13
|-15,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX vor ruhigem Start -- DAX etwas tiefer erwartet -- Börsen in Fernost uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt kaum verändert in den Handel einsteigen dürfte, wird der deutsche Leitindex etwas schwächer erwartet. Asiens Börsen weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.