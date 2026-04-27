Erste Schätzungen: Cementos Argos legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cementos Argos wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,207 USD. Das entspräche einer Verringerung von 89,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,95 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cementos Argos in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,38 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 336,2 Millionen USD im Vergleich zu 293,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,858 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,500 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,48 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,27 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at