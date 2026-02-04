Erste Schätzungen: Cementos Argos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cementos Argos wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,286 USD je Aktie gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,83 Prozent auf 353,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 297,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 USD, gegenüber 0,190 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 1,36 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 973,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at