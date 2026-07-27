Erste Schätzungen: Cementos Argos präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cementos Argos lädt voraussichtlich am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,332 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cementos Argos ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Cementos Argos nach der Prognose von 1 Analyst 405,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 32,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 305,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,757 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,500 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,53 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,27 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at