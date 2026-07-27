Cementos Argos Aktie

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WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cementos Argos SA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cementos Argos SA öffnet voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 213,37 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 118,23 COP je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Cementos Argos SA mit einem Umsatz von insgesamt 1.320,00 Milliarden COP abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.283,39 Milliarden COP erwirtschaftet worden waren, um 2,85 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 523,09 COP je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 404,91 COP je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5.389,45 Milliarden COP, gegenüber 5.155,68 Milliarden COP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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