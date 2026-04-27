Cementos Argos Aktie

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WKN DE: A1T71Y / ISIN: COD38PA00046

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cementos Argos SA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cementos Argos SA wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 138,97 COP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1633,45 COP erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cementos Argos SA in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1.270,38 Milliarden COP im Vergleich zu 1.231,04 Milliarden COP im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 612,34 COP, während im vorherigen Jahr noch 404,91 COP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.535,67 Milliarden COP umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5.155,68 Milliarden COP waren.

Redaktion finanzen.at

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