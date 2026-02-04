Erste Schätzungen: Cementos Argos SA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cementos Argos SA wird voraussichtlich am 19.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass Cementos Argos SA für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 186,91 COP vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,64 COP je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Cementos Argos SA 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.333,35 Milliarden COP verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cementos Argos SA 1.295,95 Milliarden COP umsetzen können.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2073,86 COP prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 155,61 COP je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 5.224,47 Milliarden COP umgesetzt werden sollen, gegenüber 3.967,62 Milliarden COP im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at