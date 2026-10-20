Cencora Aktie
WKN: 766149 / ISIN: US03073E1055
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cencora präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cencora wird voraussichtlich am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 11 Analysten von einem Zuwachs von 5,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 87,97 Milliarden USD gegenüber 83,73 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,89 USD je Aktie, gegenüber 7,96 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 337,14 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 321,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cencora
Analysen zu Cencora
Aktien in diesem Artikel
|Cencora
|304,00
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.