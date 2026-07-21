Erste Schätzungen: Cencora präsentiert Quartalsergebnisse

Cencora wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cencora nach den Prognosen von 10 Analysten 84,15 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 80,66 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,79 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 7,96 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 337,54 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 321,33 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at