Erste Schätzungen: Cencora veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cencora präsentiert voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,03 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cencora einen Gewinn von 2,50 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 86,03 Milliarden USD gegenüber 81,49 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 17,62 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 340,83 Milliarden USD, gegenüber 321,33 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at