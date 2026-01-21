Erste Schätzungen: Cencosud zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cencosud wird voraussichtlich am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 51,10 CLP je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cencosud noch 5,70 CLP je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 1,17 Prozent auf 4.752,64 Milliarden CLP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.697,49 Milliarden CLP in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 180,73 CLP aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 56,20 CLP je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 16.963,53 Milliarden CLP, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 16.667,83 Milliarden CLP in den Büchern gestanden hatten.

