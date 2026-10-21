Erste Schätzungen: Cencosud zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cencosud stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 26,45 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -5,400 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4.139,67 Milliarden CLP – ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cencosud 4.141,47 Milliarden CLP erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 129,88 CLP, gegenüber 113,40 CLP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 17.046,31 Milliarden CLP im Vergleich zu 17.281,70 Milliarden CLP im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at