Cencosud Aktie
WKN: A0B5TM / ISIN: CL0000000100
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cencosud zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cencosud stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 26,45 CLP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -5,400 CLP je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4.139,67 Milliarden CLP – ein Minus von 0,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cencosud 4.141,47 Milliarden CLP erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 129,88 CLP, gegenüber 113,40 CLP je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 17.046,31 Milliarden CLP im Vergleich zu 17.281,70 Milliarden CLP im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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