Erste Schätzungen: Centene präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Centene wird voraussichtlich am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,14 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Centene noch 2,63 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Centene in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 47,58 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 46,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,99 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -13,530 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 189,15 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 194,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at