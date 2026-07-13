Erste Schätzungen: Centene stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Centene wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

20 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,07 USD aus. Im letzten Jahr hatte Centene einen Verlust von -0,510 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Centene in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,28 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 47,63 Milliarden USD im Vergleich zu 48,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

21 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,50 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -13,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 191,10 Milliarden USD, gegenüber 194,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at