22.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Centene verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Centene wird voraussichtlich am 06.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,221 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 48,39 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 18,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Centene einen Umsatz von 40,81 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,03 USD, gegenüber 6,31 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 193,57 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 163,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

