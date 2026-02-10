Centennial Resource Developemen a Aktie
WKN DE: A3DTTK / ISIN: US71424F1057
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Centennial Resource Developement A lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Centennial Resource Developement A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,285 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 USD je Aktie gewesen.
17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,25 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A-
|
06:21
|Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Centennial Resource Developement A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Centennial Resource Developement Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX in Rot -- DAX stabil -- Wall Street in Grün -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag ohne klare Richtung. Der deutsche Leitindex steigt. Die US-Börsen bewegen sich im grünen Bereich. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.