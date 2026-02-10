Erste Schätzungen: Centennial Resource Developement A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Centennial Resource Developement A lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Centennial Resource Developement A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,285 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 USD je Aktie gewesen.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,29 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,45 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,25 Milliarden USD, gegenüber 5,00 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at