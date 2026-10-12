CenterPoint Energy Aktie

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WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CenterPoint Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CenterPoint Energy präsentiert voraussichtlich am 27.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,488 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CenterPoint Energy 0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 6,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,11 Milliarden USD gegenüber 1,99 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,94 Milliarden USD, gegenüber 9,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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