Erste Schätzungen: CenterPoint Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CenterPoint Energy wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,587 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CenterPoint Energy ein EPS von 0,450 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll CenterPoint Energy 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,91 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CenterPoint Energy 2,92 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,91 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 9,87 Milliarden USD, gegenüber 9,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at