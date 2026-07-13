CenterPoint Energy Aktie

CenterPoint Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854566 / ISIN: US15189T1079

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13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CenterPoint Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CenterPoint Energy gibt voraussichtlich am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

11 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,369 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,91 USD aus. Im Vorjahr waren 1,60 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 9,95 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 9,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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