Erste Schätzungen: CenterPoint Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CenterPoint Energy wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 13 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,450 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CenterPoint Energy noch 0,380 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,24 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,76 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,58 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 9,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 8,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at