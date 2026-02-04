Centerra Gold Aktie
Erste Schätzungen: Centerra Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Centerra Gold präsentiert voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,352 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Centerra Gold noch ein Verlust pro Aktie von -0,350 CAD in den Büchern gestanden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 355,2 Millionen USD für Centerra Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 428,3 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 0,520 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,35 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Analysen zu Centerra Gold Inc.
