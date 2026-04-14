Erste Schätzungen: Centerra Gold vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Centerra Gold gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,426 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Centerra Gold 0,220 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 367,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 396,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,02 USD aus. Im Vorjahr waren 3,98 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,83 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at