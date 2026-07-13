Erste Schätzungen: Centerra Gold veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Centerra Gold stellt voraussichtlich am 28.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,446 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Centerra Gold 0,460 CAD je Aktie eingenommen.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 346,6 Millionen USD für Centerra Gold, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 390,9 Millionen CAD erzielt wurde.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,85 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,98 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,71 Milliarden USD, gegenüber 1,83 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at