Erste Schätzungen: Central Bancompany gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Central Bancompany wird voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,434 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 270,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 9,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 299,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,85 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,75 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,12 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at