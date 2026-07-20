Erste Schätzungen: Central Bancompany vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Central Bancompany wird voraussichtlich am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Central Bancompany im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,474 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,410 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 7,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 307,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 283,8 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,92 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,75 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at