Centuri Holdings Aktie
WKN DE: A40A42 / ISIN: US1559231055
|
11.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Centuri präsentiert Quartalsergebnisse
Centuri wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,194 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 740,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 717,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,446 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Centuri Holdings Inc Registered Shs
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Centuri präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Centuri legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)