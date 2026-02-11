Erste Schätzungen: Centuri präsentiert Quartalsergebnisse

Centuri wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,194 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 740,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 717,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,446 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,86 Milliarden USD, gegenüber 2,64 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at