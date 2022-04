Erste Schätzungen: Century Aluminum gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Century Aluminum lässt sich voraussichtlich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Century Aluminum die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,400 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Century Aluminum -0,540 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Century Aluminum in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 65,10 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 733,0 Millionen USD im Vergleich zu 444,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 USD im Vergleich zu -0,620 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 3,25 Milliarden USD, gegenüber 2,21 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at