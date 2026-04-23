Erste Schätzungen: Century Casinos gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Century Casinos präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,599 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,670 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 138,4 Millionen USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Casinos 130,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,576 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 602,0 Millionen USD, gegenüber 573,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at