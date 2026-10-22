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WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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22.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Century Casinos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Century Casinos wird voraussichtlich am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,221 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 3,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 159,6 Millionen USD gegenüber 153,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,733 USD aus. Im Vorjahr waren -2,040 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 590,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 573,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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