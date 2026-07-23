Erste Schätzungen: Century Casinos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Century Casinos lädt voraussichtlich am 07.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,334 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,400 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 153,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 150,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,589 USD je Aktie, gegenüber -2,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 598,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 573,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at