Erste Schätzungen: Century Communities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Century Communities wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities 3,20 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Century Communities 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,06 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Century Communities 1,21 Milliarden USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie, gegenüber 10,40 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
