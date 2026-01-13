Century Communities Aktie

Century Communities für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A114W9 / ISIN: US1565043007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Century Communities mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Century Communities wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities 3,20 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Century Communities 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,06 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 12,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Century Communities 1,21 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,33 USD je Aktie, gegenüber 10,40 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,92 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Century Communities Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Century Communities Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Century Communities Inc 57,00 -2,56% Century Communities Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen