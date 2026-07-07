Century Communities Aktie
WKN DE: A114W9 / ISIN: US1565043007
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07.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Century Communities präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Century Communities stellt voraussichtlich am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,640 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Century Communities 1,14 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 857,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 13,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Century Communities einen Umsatz von 985,4 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,93 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 4,86 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,72 Milliarden USD, gegenüber 4,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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