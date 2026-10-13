Century Communities Aktie
WKN DE: A114W9 / ISIN: US1565043007
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13.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Century Communities zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Century Communities stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 949,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 968,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 USD, gegenüber 4,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,06 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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