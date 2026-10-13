Erste Schätzungen: Century Communities zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Century Communities stellt voraussichtlich am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 949,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 968,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,68 USD, gegenüber 4,86 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 3,76 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,06 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at