Erste Schätzungen: Century Plyboards (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Century Plyboards (India) wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 4,47 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 3,10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten ein Plus von 22,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 16,92 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,86 Milliarden INR umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 18,59 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 11,82 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 65,15 Milliarden INR, gegenüber 53,79 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at