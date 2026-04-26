Century Tokyo Leasing Aktie
WKN: 914766 / ISIN: JP3424950008
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Century Tokyo Leasing legt Quartalsergebnis vor
Century Tokyo Leasing wird voraussichtlich am 11.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -32,680 JPY. Im Vorjahresquartal waren 27,17 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Century Tokyo Leasing nach der Prognose von 1 Analyst 477,49 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 356,81 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 207,16 JPY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 174,51 JPY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1.467,26 Milliarden JPY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1.368,64 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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