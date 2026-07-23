Erste Schätzungen: Century Tokyo Leasing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Century Tokyo Leasing wird voraussichtlich am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 58,42 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Century Tokyo Leasing 45,25 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 366,68 Milliarden JPY – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Century Tokyo Leasing 347,59 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 250,48 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 227,82 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1.531,66 Milliarden JPY, gegenüber 1.457,67 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at