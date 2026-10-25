Erste Schätzungen: Century Tokyo Leasing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Century Tokyo Leasing lädt voraussichtlich am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 60,42 JPY gegenüber 144,79 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Century Tokyo Leasing 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 372,30 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Century Tokyo Leasing 345,69 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 295,74 JPY, gegenüber 227,82 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1.468,45 Milliarden JPY im Vergleich zu 1.457,67 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at