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WKN: 941230 / ISIN: IL0010851660

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04.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Ceragon Networks veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ceragon Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 19.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,008 USD aus. Im letzten Jahr hatte Ceragon Networks einen Verlust von -0,010 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 9,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 80,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 88,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,160 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 362,3 Millionen USD, gegenüber 338,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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