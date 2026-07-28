Cerebras Systems Aktie
WKN DE: A40RUX / ISIN: US15675D1037
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Cerebras Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Cerebras Systems wird sich voraussichtlich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,172 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 84,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 190,6 Millionen USD gegenüber 103,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,937 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,410 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 863,4 Millionen USD, gegenüber 510,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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