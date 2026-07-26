Erste Schätzungen: Ceribell zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ceribell stellt voraussichtlich am 10.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,471 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ceribell noch ein Verlust pro Aktie von -0,380 USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 28,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Ceribell für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 27,3 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,707 USD, gegenüber -1,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 114,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 89,1 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at