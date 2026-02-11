Certara Aktie

Certara für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QJL8 / ISIN: US15687V1098

11.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Certara legt Quartalsergebnis vor

Certara lädt voraussichtlich am 26.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,112 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Certara in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,83 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 103,2 Millionen USD im Vergleich zu 100,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,459 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,080 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 418,2 Millionen USD, gegenüber 385,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

