Erste Schätzungen: Certara präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Certara wird sich voraussichtlich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,089 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Certara ein EPS von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll Certara nach den Prognosen von 9 Analysten im Schnitt 98,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 6,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,383 USD je Aktie, gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 398,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 418,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at