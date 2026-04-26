Certara Aktie
WKN DE: A2QJL8 / ISIN: US15687V1098
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Certara veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Certara wird sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Certara noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 106,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 106,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,447 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 428,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 418,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Certara Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Certara veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Certara legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Certara legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Certara präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Certara Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Certara Inc Registered Shs
|6,32
|5,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.