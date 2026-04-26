Erste Schätzungen: Certara veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Certara wird sich voraussichtlich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Certara noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 106,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 0,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 106,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,447 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,010 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 428,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 418,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at