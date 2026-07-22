CES Energy Solutions Aktie
WKN DE: A2DY1M / ISIN: CA15713J1049
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CES Energy Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CES Energy Solutions öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,217 CAD. Das entspräche einer Verringerung von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,230 CAD erwirtschaftet wurden.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 646,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 12,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 574,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,08 CAD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,77 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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