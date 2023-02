Erste Schätzungen: CES Energy Solutions präsentiert Quartalsergebnisse

CES Energy Solutions präsentiert in der voraussichtlich am 09.03.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,126 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CES Energy Solutions noch 0,090 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 46,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 537,1 Millionen CAD gegenüber 367,8 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,347 CAD im Vergleich zu 0,190 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 1,89 Milliarden CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,20 Milliarden CAD.

Redaktion finanzen.at