Erste Schätzungen: CES Energy Solutions stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CES Energy Solutions äußert sich voraussichtlich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,315 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 65,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CES Energy Solutions 0,190 CAD je Aktie vermeldete.

CES Energy Solutions soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 751,6 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 623,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 CAD, gegenüber 0,930 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 2,91 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at