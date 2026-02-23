CES Energy Solutions Aktie

CES Energy Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DY1M / ISIN: CA15713J1049

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: CES Energy Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CES Energy Solutions lädt voraussichtlich am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,228 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CES Energy Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CES Energy Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 633,7 Millionen CAD im Vergleich zu 605,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,820 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,35 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CES Energy Solutions Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CES Energy Solutions Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CES Energy Solutions Corp Registered Shs 9,75 -2,01% CES Energy Solutions Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Hang Seng stark -- ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus
Die Börse in Hongkong präsentiert sich am Montag sehr stark. Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen