Erste Schätzungen: CES Energy Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CES Energy Solutions lädt voraussichtlich am 10.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,228 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CES Energy Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CES Energy Solutions in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,68 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 633,7 Millionen CAD im Vergleich zu 605,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,836 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,820 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 2,47 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 2,35 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at