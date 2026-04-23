CES Energy Solutions Aktie
WKN DE: A2DY1M / ISIN: CA15713J1049
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23.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: CES Energy Solutions zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
CES Energy Solutions wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,243 CAD je Aktie gegenüber 0,200 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 675,6 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 632,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,01 CAD, gegenüber 0,930 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,69 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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